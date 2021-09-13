المرشح حسين الزبيدي يكشف لـ”النور” أبرز متطلبات الدائرة الأولى في ديالى

2021/09/13 | 22:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى أكد المرشح عن محافظة ديالى، الدائرة الأولى (تسلسل 57) حسين الزبيدي، أن مناطق محافظة ديالى تئن تحت غياب الخدمات، فضلاً عن المناطق الواقعة، تحت الدائرة الأولى.وقال الزبيدي في تصريح لـ”النور نيوز” إن “المناطق الواقعة تحت الدائرة، بحاجة إلى مجمل الخدمات التي توفر الحياة الكريمة للمواطنين، مثل الصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب، …

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