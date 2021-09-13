عدنان درجال يتمسك بالترّشح: لن أستقيل.. وقرار مجلس الدولة

2021/09/13 | 22:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

عدّ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الإثنين، رأي مجلس شورى الدولة بعدم جواز ترشحيه لرئاسة اتحاد الكرة "غير ملزم".

وأكّد درجال في مؤتمر صحافي، 13 أيلول/سبتمبر، أنّ انتخابات اتحاد الكرة المقررة الثلاثاء 14 أيلول/سبتمبر "ماضية"، كما أكّد مضيّه في الترشح لرئاسة الاتحاد.

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وقال درجال، "رأي مجلس شورى الدولة بشأن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة غير ملزم، ولن أستقيل".

وأضاف درجال، "هناك قانون ونظام داخلي يحكم عملنا ويجب أن يحترم"، مؤكدًا أنّ "القانون لا يمنع تواجده وزيرًا ورئيسًا للاتحاد في آن واحد".

وكان الخبير القانوني طارق حرب، أكّد صحة قرار مجلس شورى الدولة بحرمان وزير الرياضة عدنان درجال من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، ليس فقط لـ "تعارضه مع مهام مركزه القانوني ولا للتأثير على استقلالية اتحاد كرة القدم"، بل أيضًا باعتباره "موظفًا حكومي يلزم بأحكام المادة الخامسة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 والتي حظرت الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر خارج الحكومة".

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، في وقت سابق، كتابًا إلى مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يستند لرأي مجلس الدولة الذي يؤكد أن ترشيح درجال "يتعارض مع مهمات وواجبات مركزه القانوني ويؤثر على استقلالية الأندية والاتحادات الرياضية".

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