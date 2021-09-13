نقيب الفنانين يعلن حسم ملف القاعات والنوادي الترفيهية

2021/09/13 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، حسم ملف القاعات والنوادي الترفيهية.وذكر بيان لنقابة الفنانين تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي التقى في مكتبه بممثلي وزارة الداخلية متمثلا بمدير عام دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء سعد معن ومدير الامن السياحي في الوزارة لحسم ملف القاعات والنوادي الترفيهية". واضاف البيان، ان "اللقاء تم خلاله الأتفاق على تحديد الضوابط والشروط اللازمة لاستحصال الموافقة على عودة النوادي والقاعات للعمل "، مبينا انه "تم تحديد موعد الأول من شهر تشرين الأول كمهلة نهائية لتجديد إجازات العمل وممارسة المهنة للقاعات والنوادي "، وتابع، "استحصال اجازة ممارسة المهنة للأفراد العاملين في المهن الفنية، بالاضافة الى إعتماد هوية نقابة الفنانين العراقيين وبطاقة ممارسة المهنة من قبل الأمن السياحي، وكذلك إنجاز قاعدة البيانات للقاعات والنوادي واعتمادهما من قبل النقابة والأمن السياحي"، مضيفا: "التأكيد على مظهر الفنانين والفنانات العاملين في القاعات والنوادي بما يتناسب مع نبل وسمو الرسالة الفنية وتوجهات النقابة في الارتقاء والحفاظ على سمعة الفن والفنان العراقي ".

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