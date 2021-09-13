الحكم بإعدام قاتلي اللاعب مصطفى فريد المحترف في أحد الأندية الإنجليزية

2021/09/13 | 22:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية اجرام بغداد، الاثنين، عن اصدار المحكمة الجنائية المركزية الحكم بالاعدام بحق قتلة لاعب عراقي محترف في احدى الاندية الانجيلزية.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2021)، ان "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت قرارها العادل بالحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت على قتلة اللاعب (مصطفى فريد احمد) المحترف في احدى الاندية الانجليزية".

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