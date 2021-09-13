"يعذبون شابا ويقطعون يده".. الداخلية المصرية توضح حقيقة الفيديو المتداول

2021/09/13 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات الأمنية المصرية تفاصيل واقعة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "بلطجية يعذبون شابا ويقطعون يده.

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