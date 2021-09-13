تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري 1958- 1968 - عقيل الناصري

2021/09/13 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري تأريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري 1958- 1968.



(1-2)كتاب تأريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري 1958 – 1968 ، كأحد المصادر الأرأسية، فهو منحاز وغير موضوعي بتاتاً، بما له علاقة بالزعيم قاسم إلا لماماً، مقارنة بتاريخ الوزارات العراقية في المرحلة الملكية للمؤرخ الراحل عبد الرزاق الحسني الصادق في طرح الإشكالية الحكم الملكي، ان الموسوعة حيث عدائها للعراقويين كبير جداً والقوى التقدمي ......





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