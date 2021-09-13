شاهد بالفيديو.. قصة لا تصدق .. الشرطة العراقية تساعد عراقي ليحرق نفسه

2021/09/13 | 23:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BVOxoUQt2LY

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