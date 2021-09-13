2021/09/13 | 23:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mRbi1iIWO9Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث السياسي محمد زنكنة: ايران لا تنسى الصراع بينها وبين العراق وما خلفه من اثار عبر التاريخ) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث السياسي محمد زنكنة: ايران لا تنسى الصراع بينها وبين العراق وما خلفه من اثار عبر التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).