2021/09/13 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تفاهمات حول تنمية قطاع غزة مقابل أمن إسرائيل القاهرة- مصطفى عمارة استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين في شرم الشيخ على البحر الأحمر رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى منذ عشر سنوات، في محاولة لاحياء مباحثات السلام.
وفي تصريحات خاصة لمراسل (الزمان) أكد مصدر دبلوماسي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي وبينيت يتفقان على مؤتمر دولي للسلام ترعاه القاهرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي تصريحات خاصة لمراسل (الزمان) أكد مصدر دبلوماسي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي وبينيت يتفقان على مؤتمر دولي للسلام ترعاه القاهرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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