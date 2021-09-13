2021/09/13 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاهمات‭ ‬حول‭ ‬تنمية‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬نفتالي‭ ‬بينيت،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لاحياء‭ ‬مباحثات‭ ‬السلام‭.‬ وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي‭ ‬وبينيت‭ ‬يتفقان‭ ‬على‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬ترعاه‭ ‬القاهرة‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسي‭ ‬وبينيت‭ ‬يتفقان‭ ‬على‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬ترعاه‭ ‬القاهرة‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).