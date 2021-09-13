250 كتاباً في القيادة

2021/09/13 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قرأت‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬جديد‭ ‬عنوانه‭ (‬نموذج‭ ‬الصين‭) ‬للكاتب‭ ‬الكندي‭ ‬دانييل‭ ‬بيل،‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬ابرز‭ ‬الجامعات‭ ‬الصينية‭ ‬انَّ‭ ‬القيادة‭ ‬هي‭ ‬مركز‭ ‬اهتمام‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تتقدم‭ ‬على‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وامتلاك‭ ‬اليورانيوم‭ ‬والنفط‭ ‬،‭ ‬وانه‭ ‬يوجد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬‮٢٥٠‬‭ ‬كتابا‭ ‬باللغة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬القيادة‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ماعدا‭ ‬الكتب‭ […]

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