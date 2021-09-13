أخنوش يبدأ المشاورات مع الفائز الثاني لتشكيل الحكومة بالمغرب

2021/09/13 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ بدأ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬الاثنين‭ ‬مشاورات‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬تصدر‭ ‬حزبه‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬ملحقا‭ ‬هزيمة‭ ‬مدوية‭ ‬بالإسلاميين‭.‬ استهل‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬التجمع،‭ ‬الذي‭ ‬حاز‭ ‬102‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬395،‭ ‬المشاروات‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانيا‭ (‬86‭ ‬مقعد‭) […]

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