2021/09/13 | 23:36 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلينكن يدافع عن تعامل بايدن مع الانسحاب من أفغانستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/13 | 23:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يدافع عن تعامل بايدن مع الانسحاب من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يدافع عن تعامل بايدن مع الانسحاب من أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).