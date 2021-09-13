الاسدي: سنوفر 300 الى 400 الف درجة وظيفية في المرحلة المقبلة

2021/09/13 | 23:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال المتحدث باسم تحالف الفتح احمد الاسدي، اليوم الاثنين، سنوفر 300 الى 400 الف درجة وظيفية في المرحلة المقبلة، فيما اكد على ان الفتح حقق انجازا بطرد عدد كبير من القوات الاميركية.واوضح الاسدي لبرنامج “حصاد الايام”، اننا “نبارك لابطال الحشد المفسوخة عقودهم عودتهم للخدمة”.واضاف ان “الشهيد المهندس وعد الابطال باعادتهم الى الخدمة”، […]

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