بالصور.. الدفاع المدني ’تخلص’ قدم طفل علقت في أنبوب صرف صحي

2021/09/13 | 23:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حررت فرق انقاذ الدفاع المدني، الاثنين، قدم طفلة صغيرة حشرة قدمها في داخل عكس انبوب فتحة مجاري داخل في حي الغدير وسط محافظة كربلاء.وذكرت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمن معدات الانقاذ الهيدروليكية لتكسير الارضية الخرسانية واخراج الانبوب الخاص بفتحة المجاري تمهيداً لقصه …

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الدفاع المدني ’تخلص’ قدم طفل علقت في أنبوب صرف صحي أولاً على النور نيوز.

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