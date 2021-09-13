عاجل | الإمارات تدرج 38 شخصاً و15 كياناً على قائمة الإرهاب بينهم عراقيان

2021/09/13 | 23:46 - المصدر: قناة التغيير

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الإمارات تدرج 38 شخصاً و15 كياناً على قائمة الإرهاب بينهم عراقيان

الإمارات: العقوبات فرضت على الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للارهاب

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