رابطة الليجا تحدد موعد مباراة أتلتيكو وبرشلونة

2021/09/13 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت رابطة الليجا ، اليوم الإثنين، موعد مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدور الأول لليجا.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مواجهة الأتلتي والبارسا ستقام في الجولة الثامنة على ملعب الروخيبلانكوس واندا متروبوليتانو.وأضافت الصحيفة، أن المباراة تقرر لها أن تقام يوم السبت 2 تشرين الأول المقبل، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت إسبانيا.وستشهد هذه المباراة، أول مواجهة لجريزمان أمام فريقه السابق برشلونة، والذي تركه في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي، من أجل العودة لأتلتيكو.وفي ذات الجولة، يحل ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول يوم الأحد 3 تشرين الأول في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت إسبانيا.المصدر: كورة

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