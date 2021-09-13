2021/09/13 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الجزائرية، الاثنين، 16 شخصا آخرين، بتهمة الانضمام إلى جماعة انفصالية صنفتها الحكومة منظمة إرهابية، بحسب ما أفاد بيان أصدرته قيادة "الدرك الوطني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتهمة الانضمام لجماعة "ماك".. اعتقالات إضافية في الجزائر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتهمة الانضمام لجماعة "ماك".. اعتقالات إضافية في الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).