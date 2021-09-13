الحشد الشعبي ينعى قيادياً قضى بفيروس كورونا

2021/09/13 | 23:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، بوفاة معاون آمر اللواء 35 فرحان خضير بدير، الذي توفي أثر مضاعفات فيروس كورونا.

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وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2021)، انه "بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره وبالحزن والاسى، تتقدم هيئة الحشد الشعبي بخالص التعازي وصادق المواساة بوفاة معاون آمر اللواء 35 بالحشد الشعبي فرحان خضير بدير الذي وافته المنية اثر مضاعفات فيروس كورونا".

واضاف البيان "كما نعزي ذوي الفقيد وسائر متعلقيه بهذا المصاب، سائلين الله العلي القدير ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناتهن لقد أدى الفقيد دورا كبيرا في محاربة عصابات (داعش) وتلبية نداء الفتوى المباركة للمرجعية الدينية العليا حتى تحرير كامل المناطق من براثن العصابات الإرهابية".

وتابع البيان "لقد ساهم الفقيد أيضا في دعم ركائز الأمن والاستقرار في محافظة صلاح الدين ضمن قاطع مسؤولية اللواء 35 / قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي حتى لبى نداء ربه الكريم بعد سفر جهادي وبطولي كبير".

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