بالوثيقة: عشيرة 'باسم خشان' توجه خطابا لمقتدى الصدر.. من لايتحمل الانتقاد عليه ترك السياسة

2021/09/13 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان أبو ياسر، المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طالب النائب باسم خشان، بتقديم الاعتذار عن تصريحاته التي اشار فيها الى "مقتدى الصدر"، محذراً إياه في حال عدم تقديم الاعتذار فإنه سيلاحق بالطرق التي لا تخرج عن "تربية آل الصدر".

وحث معاون الصدر الجهادي، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (13 ايلول 2021)، "جميع أبناء سرايا السلام على الانضباط التام وعدم التصرف إلا بحكمة وورع"، مردفاً "مازلنا نتابع الموضوع عن كثب وسيكون لنا موقف في حالة عدم تقديم الاعتذار من (فاقد الأدب) بكل الطرق القانونية والعرفية وبما لا يخرج عن تربية آل الصدر".

وأضاف أبو ياسر "لنا في هكذا مواقف متكررة ومتشابهة من أعداء آل الصدر، والذين مازال منطقهم نفس المنطق الأموي في عاشوراء (بل نقاتلك بغضا منا لأبيك! وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين)".

وكان عضو مجلس النواب "المستقل" باسم خشان، قد وصف خلال لقاء تلفزيوني، ادعاءات الإصلاح التي يطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في سياق حملته الانتخابية أنها "منافقة"، فيما اتهمه بأنه زعيم كتلة "فاسدة".

وواصل خشان تمسكه بما أدلى به تلفزيونيا، وذلك عبر تغريدة له في تويتر قال فيها "أنا أتمسك بوصف ادعاءات الاصلاح التي يطلقها مقتدى الصدر في سياق حملته الانتخابية بأنها منافقة..



هذا الوصف الذي ذكرته في برنامج القرار لكم دقيق، لأن الصدر يدعي الاصلاح وهو زعيم كتلة فاسدة".

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