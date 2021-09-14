حكايا جدتي المارولا الفاتنة أثناء طفولتي ... -شهرزاد, وقوة الحب المغير للأكون- - مريم الصايغ

2021/09/14 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_الصايغ عزيزتي ...



عزيزي ...ميرسي كتتيير لمشاعر المحبة الغامرة الشافية لكل ألم, حزن, المتصالحة مع كل ذكرى مؤلمة ...



يلي وصلتني عقب نشر "لحظات ممتدة من الألق ...



عبر مصفوفة الرب", إيملاتكم, ورسائل الواتساب وخاصة تلك التي - بفجري الوردي, ومسائي القمري- أعطتني الكثير من التعزية,الونس, الفرح, وتماهت مع سلامي.



محبتكم الفائضة, و"مساندة وعشق حبيبي الدائم لي" ..



جعلتني, أتسامح مع بقايا ذكريات الأحزان, ......





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