اليوم انتخبت النرويج حكومتها! - محمد عبد المجيد

2021/09/14 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد اليوم احتفلت النرويج بيوم الديمقراطية، أي الانتخابات البرلمانية التي تجرى كل أربع سنوات لانتخاب 169 عضوا يشكلون السلطة التشريعية النرويجية، وينبثق عنها أعضاء الحكومة وفقا لنسب النجاح في الاقتراع.ذهبت لاعطاء صوتي للمرة الرابعة في خلال أربعين عاما، حينما أصبحت مواطنا نرويجيا عام 1981.



منذ أشهر طويلة والأحزاب تقدّم للشعب برامجها وفهمها ووعودها، مكتوبة ومسموعة.في النرويج يُعتبرعدم التصويت ......





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