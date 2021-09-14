2021/09/14 | 00:10 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3sJ2u9yTl4I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار الدولة مع امل علي | انتخابات 10/10 .. من يمارس التهديد والابتزاز بحق الناخبين؟ | 2021/9/13) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار الدولة مع امل علي | انتخابات 10/10 .. من يمارس التهديد والابتزاز بحق الناخبين؟ | 2021/9/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).