2021/09/14 | 00:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ToL4Z-9SGzQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليمن - "المشاقر".. تقليد قديم تتوارثه الأجيال في تعز) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اليمن - "المشاقر".. تقليد قديم تتوارثه الأجيال في تعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).