2021/09/14 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VoWjm5tynq8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد السلام برواري: القوات الاتحادية لم تتمكن من ضبط الأمن في المناطق المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد السلام برواري: القوات الاتحادية لم تتمكن من ضبط الأمن في المناطق المتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).