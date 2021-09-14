عبوة ناسفة تستهدف موكب نائب سابق في ديالى

2021/09/14 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بانفجار عبوة استهدفت موكب نائب سابق في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت موكباً تابعاً للنائب السابق محمد الدايني ضمن ناحية كنعان".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن اصابة شخص وتضرر عجلة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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