شاهد بالفيديو.. جهودٌ متواصلة ٌلإكمالِ موازنةِ العامِ المقبلِ قبلَ حلِ البرلمان،، وملفات اخرى في نشرة الـ 12

2021/09/14 | 00:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aOBQMoMgn1Y

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