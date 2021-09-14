2021/09/14 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كمين أمني يطيح بتجار مخدرات جنوب شرقي بغداد » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 00:19

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمين أمني يطيح بتجار مخدرات جنوب شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمين أمني يطيح بتجار مخدرات جنوب شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).