انفجار ’ستوتة’ مفخخة على موكب النائب السابق محمد الدايني

2021/09/14 | 00:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انفجرت دراجة نارية، "ستوتة"، الثلاثاء، على موكب النائب السابق محمد الدايني في محافظة ديالى.

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وقال مصدر أمني لـ"ناس" (13 أيلول 2021) إن "دراجة نارية مفخخة انفجرت على موكب النائب السابق، والمرشح للانتخابات النيابية، محمد الدايني، في ناحية كنعان، مما أدى إلى إصابة شخصين اثنين".

ولم يتعرف التعرف بشكل سريع، على هوية المصابين، وفيما إذا كانا من أعضاء مكتب الدايني، أو من المارة.

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