انفجار يستهدف مسؤول عراقي

2021/09/14 | 00:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا، بانفجار عبوة ناسفة مساء يوم الاثنين على موكب مرشح للانتخابات ‏وعضو سابق في البرلمان بمحافظة ديالي‎.‎

وقال مراسلنا إن "عبوة ناسفة موضوعة داخل دراجة انفجرت في مدخل ناحية ‏كنعان شرق بعقوبة مستهدفة موكب مرشح للانتخابات وعضو البرلمان السابق محمد ‏الدايني‎".‎

وأشار إلى إصابة شخصين من حماية الدايني وتضرر عجلة جراء الهجوم، مؤكدا ‏عدم تعرض الدايني إلى أي أذى‎.‎

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