ارتفاع أسعار الغاز 103% منذ بداية 2021 ينذر بأعلى تكلفة للتدفئة في الشتاء

2021/09/14 | 00:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنهاية تعاملات، اليوم الاثنين، بنسبة تقارب الـ6 بالمائة، مسجلة أعلى مستوى في 7 سنوات ونصف.وصعد سعر عقود الغاز الطبيعي تسليم أكتوبر المقبل بالأسواق العالمية إلى مستوى 5.23 دولار لكل مليون وحدة …

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