انفجار يستهدف نائبا سابقا في العراق - عاجل

2021/09/14 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مراسلنا، الاثنين، بان عبوة ناسفة استهدفت موكب احد النواب السابقين في محافظة ديالى.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، انه بالساعة 2330 من يوم 2021/9/13 انفجرت عبوة ناسفة موضوعة داخل ستوتة في محافظة ديالى - قضاء بعقوبة - ناحية كنعان على الشارع العام استهدفت رتل النائب عن محافظة ديالى السابق (محمد الدايني).

واضاف ان الانفجار اسفر ايضا عن إصابة ثلاثة اشخاص.

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