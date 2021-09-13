2021/09/14 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشهد اللافت فقد وقع مساء الجمعة، ليلة مباراة نيوكاسل، بعدما أنهى لاعبو مان يونايتد تناول وجبة العشاء في مطعم أحد الفنادق.

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