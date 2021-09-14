2021/09/14 | 00:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yRlyVwcGpS0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدورة الخامسة | احمد الاسدي : لا تستطيع اي كتلة سياسية ان تشكل الحكومة بمفردها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدورة الخامسة | احمد الاسدي : لا تستطيع اي كتلة سياسية ان تشكل الحكومة بمفردها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).