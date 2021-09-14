بايدن يلقي خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

2021/09/14 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الشهر الجاري، بحسب ما نقلت شبكة سي أن بي سي الأميركية.

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