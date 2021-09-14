2021/09/14 | 02:27 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أهم نتائج زيارة الكاظمي لإيران
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي في طهران لبحث الملفات المشتركة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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