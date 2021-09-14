طلباً للدعم.. رئيس المجلس العسكري التشادي يزور قطر

2021/09/14 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التشادية، الإثنين، أنّ رئيس المجلس العسكري الحاكم للبلاد، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، بدأ مساء الأحد زيارة إلى الدوحة تستمرّ يومين يسعى خلالها للحصول على دعم قطر لعملية الانتقال السياسي في بلاده.

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