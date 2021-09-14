بريطانيا تؤيد تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19

2021/09/14 | 03:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعصرح وزير الدولة لشؤون التطعيم في بريطانيا، نديم زهاوي، بأن حكومة بلاده أيدت تطعيم اللقاح المضاد لكوفيد-19 لأطفال من سن 12-15 عاماً بجرعة واحدة من لقاح فايزر.وقال الوزير خلال خطابه في البرلمان: "يمكنني أن أؤكد أن الحكومة أيدت هذه التوصية، وسنبدأ بتنفيذها بنفس سرعة تنفيذ باقي بنود برنامج التطعيم، مشددا على أنه يجب دعم أي قرار الطفل وأبويه، ويتوجب احترام خيارهم.جاء ذلك بعدما وجه كبار الأطباء في بريطانيا إلى وزارة الصحة توصية بتطعيم الأطفال من العمر 12-15 عاماً، مشيرين إلى أن الفوائد الإضافية من تقليل مخاطر انقطاع التعليم وتقليل الضرر الذي يلحق بالصحة العامة هي أسباب كافية لتطعيم الأطفال من هذا العمر.وفي وقت سابق، أفادت شركة "فايزر" بأنها تتوقع تقديم البيانات اللازمة للموافقة على إعطاء لقاحها ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.ونقلت رويترز عن الشركة أنه من المحتمل أن تقدم طلبًا لاستخدام اللقاح للأطفال في حالات الطوارئ بعد فترة وجيزة من تقديم تلك البيانات، ورجحت الشركة أن يتبع ذلك خطوة مماثلة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.وفيما يتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين، قالت الشركة إنها يمكن أن تحصل على بيانات السلامة والمناعة الخاصة بهم في شهر أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني.من جانبها، قالت شركة "مودرنا"، يوم الخميس الماضي، إنها سجلت بيانات جميع المشاركين في تجربة تختبر اللقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا وأنها لا تزال تجري دراسات تحديد الجرعات للفئات العمرية الأصغر.المصدر: سبوتنيك

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