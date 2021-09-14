الجيش الأميركي يطور

2021/09/14 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى الجيش الأميركي بشكل مستمر إلى تطوير قدراته القتالية بما يتواكب مع التقنيات الحديثة، وأطلق لهذا الغرض عدة برامج تهدف إلى ضمان التفوق الأميركي من خلال التكنولوجيا التي تقدم الحلول القتالية وغير القتالية للفوز بالمعارك

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