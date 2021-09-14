2021/09/14 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون، الإثنين، أنّ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي ألغى الأسبوع الماضي زيارة كانت مقرّرة إلى السعودية، "يأمل" لقاء ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان.

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