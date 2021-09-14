السودان يعلن حصيلة الفيضانات المدمرة

2021/09/14 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السودانية، الإثنين، أنّ الفيضانات الموسمية في البلاد خلّفت هذا العام أكثر من 80 قتيلاً ودمّرت كلّياً أو جزئياً آلاف المنازل.

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