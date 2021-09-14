جونسون أند جونسون تؤكد فعالية لقاحها ضد الإيبولا

2021/09/14 | 05:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "جونسون أند جونسون"، الإثنين، أن لقاحها المضاد لفيروس إيبولا أظهر استجابة مناعية للأجسام المضادة لدى البالغين والأطفال، مستشهدة ببيانات نشرت في دورية لانسيت للأمراض المعدية.

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