بإشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق عماد محمد محمود ..شؤون الشرطة تنفذ عمليات تطيح بعصابات ومسلحين وتضبط أسلحة

2021/09/14 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بإشراف الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أعلنت وزارة الداخلية نتائج سلسلة اعتقالات في محافظات البصرة وميسان والديوانية.وذكر إعلام وكالة شؤون الشرطة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أنه «تم إلقاء القبض على عصابة قامت بأكثر من 17 عملية سرقة في محافظة ميسان».

وأضاف البيان «تم القبض على متهم بتحرير صك بمبلغ 250 مليون في الديوانية». وفي محافظة البصرة، تمكنت وكالة شؤون الشرطة من «الإطاحة بثلاث متهمين بتجارة المخدرات»، وفق البيان. كما، أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الاثنين، القبض على متهم بسرقة 7 ملايين دينار ومسلحين داخل {تك تك} في العاصمة بغداد وذكرت الوكالة في بيان ان «مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل تمكنت من القاء القبض على متهم بالسرقة لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (7 ملايين دينار) بالإكراه من احد المواطنين، حيث دونت اقوال المتهم وتم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه وفق احكام المادة ٤٥٢ من قانون العقوبات». الى ذلك، تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس واثناء اجراء الممارسات الامنية ضمن القاطع لتدقيق المطلوبين والعجلات والتكاتك المسروقة ضمن قاعدة البيانات، حيث تم استيقاف دراجة نوع تك تك يستقلها ثلاثة اشخاص ولدى تفتيشهم ضبط بحوزتهم سلاح نوع بندقية كلاشنكوف نصف اخمس مع مخزن عتاد بداخله ثلاثون اطلاقة نارية».



وتابع البيان انه» تم عرض المتهمين على انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق احكام المادة ٢٤/اسلحة».



في الغضون، ألقت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على عصابة قامت بأكثر من 17 عملية سرقة في محافظة ميسان.



وذكر بيان لاعلام وكالة شؤون الشرطة انه تم «القبض على متهم بتحرير صك بمبلغ 250 مليون في محافظة الديوانية».

ولفت الى «الإطاحة بثلاث متهمين بتجارة مخدرات في محافظة البصرة».

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