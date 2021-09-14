"كل هذا يشيع بقلبي الوهن"

2021/09/14 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بغض النظر عن الموقف من السياسة الأميركية، اليوم يوم عزاء للبشرية بأكملها"

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