2021/09/14 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة، الاثنين، دعمها لدولة ليتوانيا، في مواجهة الضغوط التي تمارسها الصين على الدولة الأوربية بعد إعلانها فتح مكتب لتمثيل بعثة تايوان التي تدعي بكين انها جزءا من أراضيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدعم ليتوانيا لمواجهة "الإكراه" الصيني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدعم ليتوانيا لمواجهة "الإكراه" الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).