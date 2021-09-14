سوق الخميس بمراكش.. تُحف نادرة - حسن أحراث

2021/09/14 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث تجولت يوم الأحد 12 شتنبر 2021 بسوق الخميس بمدينة مراكش..كعادتي وضمن طقوسي الخاصة عند كُل زيارة لمدينتي الحمراء، ورغم محنة الفقد الأليمة التي لم يندمل جُرحها بعد، زُرت الأحبة بقبورهم والتقيت الرفاق والأصدقاء وتفقدت بعض الأسواق العتيقة، ومن بينها وبالخصوص سوق الخميس..لماذا سوق الخميس؟يوجد هذا السوق التاريخي الذي صار ينعقد جُل أيام الأسبوع وحتى خارج أسواره التقليدية قُرب منزل العائلة بحي ......





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