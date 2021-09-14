2021/09/14 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف تعيش في مدينة ليس فيها سكان لولا أنك ترى المقاعد الخشبية الفارغة في الحديقة أمامك .
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#نادية_خلوف تعيش في مدينة ليس فيها سكان لولا أنك ترى المقاعد الخشبية الفارغة في الحديقة أمامك .
سوف أكسر ذلك الصمت ، وسوف أسهر وحيدة بين تلك الأشجار النّائمة .
تذكرت الجبن والخبز، أنزلت معي الشاي والجبن و الخبز.
سوف آكل كثيراً.
جلست على مقعد خشبي قرب بركة فيها رمل من أجل أن يلعب الأطفال فيه .
رن هاتفي ، كان ابني.
قلت له : أرغب في النوم ، أرجو أن لا تخبّرني حتى الصباح.
مشيت على حواف شجيرات البيري " التوت ا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتعال -9- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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