اشتعال -9- - نادية خلوف



اشتعال -9- - نادية خلوف
2021/09/14 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف تعيش في مدينة ليس فيها سكان لولا أنك ترى المقاعد الخشبية الفارغة في الحديقة أمامك .

سوف أكسر ذلك الصمت ، وسوف أسهر وحيدة بين تلك الأشجار النّائمة .

تذكرت الجبن والخبز، أنزلت معي الشاي والجبن و الخبز.

سوف آكل كثيراً.

جلست على مقعد خشبي قرب بركة فيها رمل من أجل أن يلعب الأطفال فيه .

رن هاتفي ، كان ابني.

قلت له : أرغب في النوم ، أرجو أن لا تخبّرني حتى الصباح.

مشيت على حواف شجيرات البيري " التوت ا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتعال -9- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتعال -9- - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links