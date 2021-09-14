اشتعال -9- - نادية خلوف

2021/09/14 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف تعيش في مدينة ليس فيها سكان لولا أنك ترى المقاعد الخشبية الفارغة في الحديقة أمامك .



سوف أكسر ذلك الصمت ، وسوف أسهر وحيدة بين تلك الأشجار النّائمة .



تذكرت الجبن والخبز، أنزلت معي الشاي والجبن و الخبز.



سوف آكل كثيراً.



جلست على مقعد خشبي قرب بركة فيها رمل من أجل أن يلعب الأطفال فيه .



رن هاتفي ، كان ابني.



قلت له : أرغب في النوم ، أرجو أن لا تخبّرني حتى الصباح.



مشيت على حواف شجيرات البيري " التوت ا ......





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