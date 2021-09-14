اختلاف الفقهاء ليس رحمة ولكن تخبط - محمد فُتوح

2021/09/14 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح اختلاف الفقهاء ليس رحمة لكنه تخبط ----------------------------------------------من المقولات الشائعة ، التى يرددها الناس دون تفكير نقدى متأمل ، مقولة " اختلاف الفقهاء رحمة " .



وإننى أسأل المروجين لهذه المقولة كيف يكون اختلاف الفقهاء رحمة ، وهذا بالتحديد الذى يجعلنا ننادى ، بأن الدين لله والوطن للجميع ، أو الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة ، وهذا أيضا ، بالتحديد ما أدى بالمسلمين ، إلى هذه ا ......





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