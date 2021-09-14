2021/09/14 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت وثائق اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن شركة فيسبوك استحدثت "قائمة بيضاء" للنخبة والمشاهير الذين استفادوا من خلالها بمعاملة خاصة فيما يخص قواعد المحتوى والتي قد لا تنطبق على ملايين المستخدمين العاديين على المنصة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: "قائمة سرية" لفيسبوك تعفي المشاهير من تطبيق قواعدها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: "قائمة سرية" لفيسبوك تعفي المشاهير من تطبيق قواعدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).