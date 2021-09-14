حَيْثُكَ مَكْمَنُ الحُرِّيَّةْ.. زَكَرِيَّا - زاهر بولس

2021/09/14 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهر_بولس قَتَلَنَا الجِدَار ُ يَا زَكَرِيَّايُشَظِّيْ عِشْقًا كَالثُّرَيَّالَا حَيْثُ تَهْرُبُ لَكِنَّمَاحَيْثُكَ مَكْمَنُ الحُرِّيَّةْالسَّجَّانُ سَجِيْنُ قُضْبَانِهِوَلَحْنُ المَفَاتِيْحِ القَضِيَّةْبِهُرُوْبِكَ حَرَّرْتَنَا مِنْ أَسْرِنَا مَرَّتْ أَسْرَع مِنْ شَظِيَّةقَتَلَنَا الجِدَار ُ يَا زَكَرِيَّايُشَظِّيْ عِشْقًا كَالثُّرَيَّا*عن هروب ست ......





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