مدارس الإقليم تفتح ابوابها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد

2021/09/14 | 08:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – واع- ايفان ناصر

افتتحت مدارس إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، ابوابها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني اعلن بدء العام الدراسي في احدى المدارس بمدينة شقلاوة التابعة لمحافظة اربيل ".

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